Thibaut Courtois geeft meer uitleg over zijn onmiddellijke terugkeer bij Rode Duivels: "Ik ga geen speech houden met excuses"

Thibaut Courtois heeft officieel bevestigd dat hij opnieuw beschikbaar is voor de Rode Duivels. De doelman van Real Madrid maakte dit zelf bekend in een gesprek bij hem thuis in Madrid met HBvL.

"Die knoop is doorgehakt, ja, ik ben opnieuw beschikbaar voor de nationale ploeg en kijk er al naar uit om terug te keren", vertelde hij. Alleen een blessure zou nog roet in het eten kunnen gooien, maar hij voelt zich momenteel fysiek top.

Een belangrijk gesprek met bondscoach Rudi Garcia vorige week gaf Courtois een goed gevoel. "De bondscoach gaf me een goed gevoel, een beetje zoals Ancelotti dat doet bij Real Madrid. Garcia is een winnaar, dat werd duidelijk uit ons gesprek." De 32-jarige Limburger hoorde ook positieve geluiden over de coach van ex-ploegmaat Antonio Rüdiger. "Hij lijkt me een sterke trainer", voegde Courtois toe.

Op 17 juni 2023 keepte Courtois zijn laatste wedstrijd voor België. Als alles goed verloopt, maakt hij op 20 maart tegen Oekraïne zijn comeback. "De bondscoach zal niet veel tijd hebben om zaken uit te proberen, maar dat is vaker zo geweest. Hopelijk starten we goed onder Garcia", aldus Courtois. Hij beseft dat de eerste interlands belangrijk zijn om een nieuwe start te maken.

Over zijn vertrek bij de Rode Duivels en het conflict met ex-bondscoach Domenico Tedesco wil Courtois niet opnieuw uitweiden. "Ik ga geen speech houden met excuses voor de hele spelersgroep. Wie vragen heeft, mag altijd langskomen voor uitleg." Hij sprak al met verschillende ploegmaats zoals Lukaku, Vertonghen en Trossard en staat open voor verdere gesprekken, maar een formeel overlegmoment komt er niet.

Courtois zal zich naar eigen zeggen volledig richten op het sportieve. "Ik vermoed dat ik in aanloop naar de eerste match een persconferentie zal doen, liefst meteen op de eerste dag van de stage. Dan kan de pers alle vragen stellen en ligt daarna de focus op de wedstrijden."

Hij beseft dat niet alle Belgische fans even enthousiast zullen zijn over zijn terugkeer. "Ik kan begrijpen dat sommige supporters niet staan te springen, ook al kennen ze niet het hele verhaal." Toch heeft hij geen enkele eis gesteld aan zijn terugkeer. "Niet over de trainer, de keeperscoach, de stadions of de aanvoerdersband. Het enige wat telde, was dat er een bondscoach kwam die ons vooruithelpt en een echte winnaar is."