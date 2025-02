Voormalige sterkhouder van Anderlecht springt in de bres voor Hubert met héél duidelijke argumentatie én komt met pronostiek die fans niet graag zullen horen

RSC Anderlecht mag de titelambities opbergen. De laatste weken wordt er steeds meer in de richting van David Hubert gewezen. Steven Defour neemt het op voor de coach van paars-wit.

RSC Anderlecht probeert de voorbije week héél snel te vergeten. De Belgische recordkampioen sneuvelde in de Europa League en liet in de thuismatch tegen Union SG dé kans liggen om zich opnieuw in de titelrace te knokken.

Opvallend: David Hubert wordt steeds meer met de vinger gewezen. Volgens (een deel van) de paars-witte aanhang is de coach van paars-wit niet flexibel genoeg en doen zijn keuzes denken aan Brian Riemer.

"Het is nu wel heel gemakkelijk om Hubert aan te pakken", gaat Steven Defour in Het Nieuwsblad in het verweer. "Ik herinner me nog vier maanden geleden. Toen riep alles en iedereen om Hubert een kans te geven."

"Anderlecht had een akkoord met Ryan Mason van Tottenham Hotspur om Brian Riemer op te volgen", gaat de voormalige sterkhouder van paars-wit verder. "Het hele Lotto Park steigerde omdat Hubert de ideale kandidaat was."

Een derde plaats behalen zou al héél mooi zijn voor RSC Anderlecht

Defour gunt Hubert de nodige tijd. "Het klopt dat de coach aan het zoeken is. Maar dat is door het hoge aantal afwezigen. En het zijn niet van de minste die in de lappenmand liggen."

"In de titel heb ik zelf nooit geloofd", besluit Defour. "KRC Genk en Club Brugge voetballen op een hoger niveau. Zelfs Union is momenteel van een andere orde. Een derde plaats behalen zou al héél mooi zijn voor Anderlecht."