Welke clubs zijn de hofleveranciers van de grote competities? Anderlecht is wereldtop, voor andere Belgische clubs is er nog (héél véél) werk

CIES Football Observatory heeft een ranglijst gemaakt van clubs uit zogenaamde kleinere competities die de voorbije twintig jaar de meeste spelers hebben afgeleverd aan de grote competities.

En we mogen chauvinistisch zijn: RSC Anderlecht bekleedt een héél hoge plaats. Verwonderlijk is dat niet als je even bekijkt welke talenten de kweekvijver van Neerpede de voorbije seizoenen heeft voortgebracht.

🎂 2⃣0⃣ Year @CIES_Football Anniversary 🎂

Non big-5 league clubs having trained the most players fielded in the big-5⃣ over the last 20 years🌟

🥇 #AFCAjax 🇳🇱 7⃣3⃣

🥈 #SportingCP 🇵🇹 6⃣4⃣

🥉 #RiverPlate 🇦🇷 5⃣1⃣#BocaJuniors 🇦🇷 #SLBenfica 🇵🇹 #TSV1860 🇩🇪 #SaoPauloFC 🇧🇷… pic.twitter.com/EaEZlkK3hX