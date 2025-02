Conceiçao is grote fan, maar Milanese bestuurskamer was verdeeld: 'AC Milan maakt beslissing over toekomst van Saelemaekers'



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! Alexis Saelemaekers gaat volgend seizoen opnieuw bij AC Milan voetballen. De laatste tegenkanting tegen de terugkeer van de flankspeler is in de kiem gesmoord. We schreven eerder al dat Sergio Conceiçao een grote fan is van Alexis Saelemaekers. De coach van AC Milan foeterde eerder al publiekelijk dat hij niet kan begrijpen dat zo'n speler verhuurd werd. Conceiçao stelde intern dan ook al zijn veto tegen een definitieve transfer van Saelemaekers. De Portugees wil onze landgenoot volgend seizoen in zijn kern. Het Laatste Nieuws weet dat I Rossoneri de knoop hebben doorgehakt. In de bestuurskamer is er geen tegenkanting meer tegen een terugkeer van Saelemaekers naar San Siro. De twaalfvoudig Rode Duivel staat al sinds 2020 onder contract in Milaan. Hij was erbij toen AC Milan de titel na lange tijd opnieuw kon veroveren. Zijn huidige overeenkomst loopt overigens nog tot medio 2027.



