Gent-speler klaar voor debuut tegen Club Brugge, en dat dankzij deze man: "Hij pakte dit seizoen alleen nog maar punten"

Komende zaterdag staat de Slag Om Vlaanderen tussen KAA Gent en Club Brugge op het menu. Het zal niet alleen een speciale wedstrijd worden voor beide clubs, maar ook voor Gent-doelman Tom Vandenberghe. Door de blessure van Davy Roef zal hij voor de eerste keer tussen de palen staan bij de Buffalo's.

Eerste doelman Davy Roef heeft, tijdens de wedstrijd tegen KRC Genk, een breukje in zijn hand opgelopen in zijn hand en moest meteen geopereerd worden. Dat betekent dat Gent even zonder zijn eerste doelman zit.

Daarom is het nu aan Vandenberghe die afgelopen winter de overstap maakte van KV Kortrijk naar de Gantoise. De ervaren doelman kwam naar Gent me het idee dat hij tweede doelman zou zijn, achter Roef.

Belangrijkste match van het seizoen

Maar daar komt dan nu verandering in. “Een debuut is natuurlijk altijd speciaal, maar ik had vooral niet verwacht dat het zo snel zou gebeuren”, blikt Tom Vandenberghe bij Het Nieuwsblad vooruit naar zaterdagmiddag.

“Dit is natuurlijk de belangrijkste match van het seizoen voor onze fans”, weet Vandenberghe. “Dat is het enige wat ik sinds het begin van de week te horen krijg. In het verleden speelde ik al vaak tegen Club Brugge, maar dit is toch nog net iets anders in vergelijking met die keren dat ik het met Kortrijk opnam tegen blauw-zwart.”

Het is niet eenvoudig voor een tweede doelman om opeens in de basis te worden gedropt, aangezien ze niet over enig wedstrijdritme beschikken. “Ik kom bovendien ook nog maar net terug uit blessure. Bij Kortrijk kwam ik eerder dit seizoen ook plots in het team na een moeilijke periode. Dat verliep toen ook goed, dus daar put ik wel vertrouwen uit", aldus Vandenberghe.

Trainen als een jonge doelman

Een van de redenen waarom Vandenberghe op tijd fit geraakt is voor zaterdag is keeperstrainer Bart Van Tornhout. "De intensiteit op training is wel duidelijk hoger dan in Kortrijk en ik voel zelfs dat ik dag na dag beter word. We trainen heel tactisch en krijgen elke dag minstens een halfuur videobeelden van bijvoorbeeld Thibaut Courtois te zien.”

"De aanpak van Bart is echt fantastisch. Ik heb in het verleden al gewerkt met heel wat goede keeperstrainers, zoals Glenn Verbauwhede en Francky Vandendriessche, maar nu is het alsof je zoals een jonge keeper traint."

Volgens Vandenberghe is Van Tornhout de te bedanken man voor de sterke prestaties van Davy Roef: "Hij is bezeten en volgens mij is het dan ook geen toeval dat Davy Roef de voorbije maanden zo sterk presteerde, misschien wel op het beste niveau van zijn hele loopbaan! Hij pakte dit seizoen alleen nog maar punten."