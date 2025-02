Voormalige speler van Zulte Waregem is gebrand om Essevee een hak te zetten: "Ik wenste de club al het slechtste toe"

SK Beveren neemt het vrijdagavond op tegen Zulte Waregem. Christian Brüls zal extra gemotiveerd zijn om te presteren tegen zijn ex-club, waar hij destijds naar de B-kern werd verwezen.

Zulte Waregem is momenteel leider in de Challenger Pro League met 49 punten, dat zijn er twee meer dan de eerste achtervolger, RWDM. Essevee krijgt de kans om extra druk te zetten, vrijdag volgt de wedstrijd tegen SK Beveren.

Alleen zit er daar een speler die nog een appeltje te schillen heeft met Zulte Waregem. Christian Brüls heeft geen mooie woorden voor zijn ex-club, die hem in de zomer naar de B-kern verwees.

"Voetbal is mijn liefde, mijn passie. Die heeft Zulte Waregem van mij afgenomen", vertelde hij bij Het Nieuwsblad. "Natuurlijk zal ik een tikkeltje extra gemotiveerd zijn."

"Iedereen weet dat er een gebrek aan respect was", gaat hij verder. "In het begin wenste ik de club al het slechtste toe, maar dat ligt in het verleden. Dat hoofdstuk is afgesloten. Ik ben een speler van Beveren. Ik moet ook niet meer tonen dat ik kan voetballen."

"Revanche speelt mee. Het zou fijn zijn om met een fijn gevoel van het veld te stappen. Maar het is niet Christian Brüls tegen Zulte Waregem. Neen, het is Beveren tegen Zulte Waregem. Ik ken er nog bijna iedereen. Met de spelersgroep of technische staf heb ik nooit problemen gehad, al had ik soms meer verwacht. Ik kan iedereen de hand schudden, behalve sommige bestuursleden", besluit hij.