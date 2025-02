Even paniek in de tent: Belgische doelman moet afgevoerd worden naar ziekenhuis

Afgelopen zomer verliet Gaëtan Coucke KV Mechelen om zijn eerste ervaring in het buitenland op te doen, een lucratief verblijf in de zandbak van Saoedi-Arabië en de club van Al-Orobah, waar ook Kurt Zouma en Ismaël Kandouss zich bij aansloten.

In tegenstelling tot de twee verdedigers speelt Coucke absoluut alles in de Saudi Pro League. Maar maandag moest hij geblesseerd het veld verlaten vlak voor het laatste kwartier van de wedstrijd tegen FC Damac.

Alles liep goed, Al-Orobah leidde met 0-2 tegen het team van Nicolae Stanciu toen de Belgische doelman vol werd geraakt door een aanvaller in een luchtduel.

Coucke has joined the first team that are departing to Al-jouf, he sends his thanks and appreciation to you all.pic.twitter.com/v6nSBnSkqy