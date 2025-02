Héél zware tegenslag voor Anderlecht: paars-wit geeft update over blessure Kasper Dolberg

Anderlecht moet het tot aan de play-offs stellen zonder Kasper Dolberg. De Deense spits blijft last ondervinden van een knieblessure en zal de rest van de reguliere competitie missen.

Dit bevestigde paars-wit in een medische update. Anderlecht moet dus een oplossing vinden voor zijn afwezigheid in de cruciale weken die komen.

Er is wel positief nieuws over Mario Stroeykens en Samuel Edozie. Beide spelers trainden deze week opnieuw voluit mee en zijn fit voor de wedstrijd tegen Standard op zondag. Dat betekent een belangrijke opsteker voor coach David Hubert, die kan rekenen op extra aanvallende opties voor de topper op Sclessin.

Ook Majeed Ashimeru staat dicht bij een terugkeer in het eerste elftal. De Ghanese middenvelder was lange tijd out, maar speelde inmiddels al twee wedstrijden met de RSCA Futures. Zijn herstel verloopt goed, en het lijkt een kwestie van tijd voor hij opnieuw minuten maakt bij de A-ploeg.

Naast Dolberg blijven ook Yari Verschaeren en Tristan Degreef nog geblesseerd. Verschaeren kampt met liesproblemen, terwijl Degreef last heeft van zijn rug. Beide spelers zullen de komende weken hun belasting stapsgewijs opvoeren om tegen de play-offs weer volledig inzetbaar te zijn.

Voor Verschaeren en Degreef is een eerdere terugkeer niet uitgesloten, maar zekerheid is er niet. Dolberg, de topschutter van paars-wit, zal in ieder geval niet meer in actie komen tijdens het reguliere seizoen. Zijn afwezigheid is een flinke aderlating voor Anderlecht in de strijd om een sterke uitgangspositie voor de play-offs.