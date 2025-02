Ivan Leko voor de Clasico tussen Standard en Anderlecht: "Ze zijn Barcelona niet, maar ..."

Ivan Leko heeft de Clasico tussen Standard en Anderlecht ingeleid tijdens de persconferentie op vrijdag. Hoewel de coach van de Rouches niet denkt dat dit "het beste moment" is om paars-wit te confronteren, hoopt hij natuurlijk dat zijn team zijn droom van de Champions' Playoffs kan voortzetten.

Vijf dagen na de onverwachte overwinning van Standard op Club Brugge, verscheen Ivan Leko vrijdag op zijn wekelijkse persconferentie om de klassieker tegen Anderlecht voor te beschouwen. De Kroatische coach, die zijn spelers twee dagen rust had gegeven, bijna voor het eerst dit seizoen, werd opnieuw geconfronteerd met enkele ziektes en blessures deze week.

Zoals gewoonlijk onthulde hij echter niet de namen van de betrokken spelers. "Het is altijd goed voor het vertrouwen om te winnen op een moeilijke plek, maar voetbal wordt in het heden gespeeld. Het was opnieuw een zware week gezien de blessures en ziektes, maar zoals ik al eerder heb gezegd: het is niet belangrijk wie er op het veld staat. Het gaat erom hoe het team speelt."

Dit is een wedstrijd die niet slechts drie punten waard is

"Het zal natuurlijk een speciale wedstrijd zijn, een topper. Een voetballer doet er alles aan om deze wedstrijden tegen Brugge of Anderlecht te spelen. Men zegt vaak dat een wedstrijd slechts drie punten waard is, maar dat is niet echt waar in dit geval."

Een gehavend Anderlecht? Ja, maar ze blijven gevaarlijk

Beide teams verkeren in een verschillende dynamiek. Standard heeft zich sinds het begin van het kalenderjaar dichter bij de top-6 geplaatst en hoopt de Champions' Playoffs te halen, terwijl Anderlecht is uitgeschakeld in de Europa League en verloor in de derby tegen Union.

Paars-wit kampt ook met tal van blessures, zoals die van Dolberg en mogelijk Stroeykens en Verschaeren én coach David Hubert krijgt steeds meer kritiek. Ivan Leko denkt echter niet dat het een uitgelezen moment is om tegen Anderlecht te spelen.

Anderlecht is misschien niet Barcelona, maar slecht is het ook niet

"Anderlecht is zeker niet top, maar het is ook niet slecht. Iedereen wacht op het Anderlecht van tien jaar geleden, dat met 3-0 of 4-0 wint, maar dat is niet meer mogelijk en dit jaar vooral is het niet gemakkelijk om te winnen. Anderlecht is misschien niet de Barça, maar slecht is het ook niet."

"Ja, ze zijn misschien minder sterk met enkele blessures, maar er zijn nog steeds spelers als Vazquez, Hazard, Dendoncker. Huerta zal er zijn, ook de nieuwe centrale verdedigers. Er is veel kwaliteit in dit team, 22-23 goede spelers. Met een coach die zijn team en de competitie goed kent, zal het een moeilijke wedstrijd worden. Een echte klassieker."