JPL-verdediger stopt per direct met voetballen: "Mijn lichaam verhindert me om te blijven voetballen"

Opvallend nieuws uit Mechelen: verdediger Jules Van Cleemput heeft beslist een punt achter zijn carrière te zetten. Door veel blessureleed moet de 27-jarige vroegtijdig afscheid nemen van KV Mechelen en het profvoetbal. "Mijn lichaam verhindert me om te blijven voetballen"

"Hey Kakkers, Jules hier. Het is al even geleden dat we elkaar nog eens gezien hebben", de X-post van KV Mechelen begon nog zo onschuldig.

Maar van Cleemput komt meteen tot de hoofdzaak van het filmpje: "Mijn lichaam houdt me nu al een tijdje aan de kant en daardoor heb ik een moeilijke beslissing moeten nemen", aldus Van Cleemput.

Jules heeft een boodschap voor jullie 💛❤️

5 blessures

"De cirkels is rond", gaat hij verder. "Ik stop met voetballen bij de club waar het allemaal begon. Van Cleemput maakte namelijk in 2016 zijn debuut voor KV Mechelen. Na vier jaar trok hij naar Charleroi en dit seizoen keerde hij weer terug Achter de Kazerne.

Het was geen terugkeer zoals de verdediger had gedroomd. Hij had dit seizoen al vijf verschillende blessures en miste daardoor al heel wat wedstrijden.

"Ik hoop jullie nog terug te zien in de tribunes, want dankzij jullie heb ik mij hier altijd thuis gevoeld", richt van Cleemput zich nog eenmaal naar de eigen supporters. "Merci en tot snel."