Storck komt met zware veranderingen om Kortrijk in de Jupiler Pro League te houden: "Ouderen krijgen voorrang op jonge spelers"

Bernd Storck is ondertussen al een dikke week aan de slag in zijn tweede termijn bij KV Kortrijk. Maar in die tijd heeft de 62-jarige Duitser al heel wat veranderd achter de schermen bij De Kerels. "Het is his way or the highway."

In Het Nieuwsblad noemde een bestuurder van een van Storcks ex-clubs (Genk, Moeskroen, Eupen en Cercle) hem een bulldozer. Een bijnaam die hij nu bij KV Kortrijk alle eer aandoet. "Wie niet mee wil in zijn verhaal, vliegt eruit.”

His way or the highway

Dat Storck er alles aan zal doen om Kortrijk, net als in 2023, in eerste klasse te houden is duidelijk. Hij arriveerde in Kortrijk en wilde alles omgooien, te beginnen met het sportieve.

De drie en vijf achterin van Freyr Alexandersson en Yves Vanderhaeghe werden vervangen door de vier achterin van Storck. “Bernd zei meteen: ‘Vergeet alles van hoe je tot nu toe hebt gespeeld. Vanaf nu doen we het op mijn manier.’ Niet evident, het is zeker wennen. Maar het is his way or the highway", vertelde kapitein Brecht Dejaegere aan Het Nieuwsblad.

Op afzondering

Ook tijdens de trainingen is de hand van Storck te zien: “We starten nu altijd met tien à vijftien minuten inlopen, een beetje old-school. En de rest wordt vooraf via een PowerPoint duidelijk gemaakt, zodat iedereen weet wat hij moet doen en het direct opvalt als iemand niet luistert", vertelt Dejaegere.

Bij de partners van de KVK-spelers zal Storck zich ook niet bepaald populair hebben gemaakt. Vanaf nu moeten alle spelers iedere week voor de wedstrijd op afzondering, zelfs voor thuiswedstrijden. “Zelf slaap ik liefst in m’n eigen bed, maar de agenda is duidelijk, dus we kunnen alles plannen met het thuisfront."

En tijdens de lunch gelden er ook strikte regels: “Bij het aanschuiven voor het eten krijgen de oudere spelers voorrang op de jongeren. Slippers zijn verboden, iedereen moet op sportschoenen komen en in dezelfde outfit. Allemaal afspraken die voor meer structuur en discipline zorgen", zegt Dejaegere.

Schoenenkot

Niet alleen de regels en het sportieve moesten veranderen, ook de infrastructuur moest eraan geloven. “De fitnessruimte heeft Bernd ook heringericht. En het bureau van de teammanager heeft hij omgebouwd tot schoenenkot."

"Vroeger legden we onze schoenen – ook oude, versleten schoenen – boven ons kastje in de kleedkamer, maar dat vond hij slordig. Hij wil alles clean en dus heeft hij daar een aparte ruimte voor voorzien.”

Dug-out

Net als in zijn eerste termijn is Storck ook van dug-out gewisseld. Hij gaat, in tegenstelling tot zijn voorgangers, langs de rechterkant van het veld zitten, dichter bij de lijnrechter en vierde ref. “Dat zal een bijgelovigheid zijn, of een handigheid. Maar het hoort allemaal bij zijn switch. We zijn van 0 naar 100 gegaan en hopelijk levert het straks op", sluit Dejaegere af.