Westerlo mist tot zelfs vijf basisspelers spelers voor belangrijk duel tegen OHL: "Het valt allemaal niet goed nu"

KVC Westerlo neemt het zondagavond op tegen OH Leuven. Een belangrijke wedstrijd, vooral voor de Kemphanen. Die kunnen sowieso niet op volle sterkte aantreden tegen de Leuvenaars.

KVC Westerlo is helemaal nog niet zeker van het behoud. De Kemphanen staan voorlopig 13e in de stand met 30 punten, net in de gevarenzone. De clubs boven hen tellen maar weinig punten meer.

Een zege tegen OHL zou dus enorm veel deugd doen voor Westerlo. Alleen moet de Kempense club het zonder enkele belangrijke spelers doen.

Alfie Devine en Jordan Bos zijn al even out, allebei met een hamstringblessure. Ook Arthur Piedfort zal er opnieuw niet bij zijn, net als Allahyar Sayyadmanesh.

Doelman Andreas Jungdal is ook nog onzeker voor de wedstrijd tegen OHL. Hij liep een jammere blessure op, vertelde coach Timmy Simons bij Gazet van Antwerpen. "Hij kreeg in de wedstrijd op Cercle een elleboog op het bovenbeen en sukkelt daar al twee weken mee."

"De timing van al die blessures is slecht", gaat Simons verder. "Bovendien waren er ook de voorbije week nog een aantal jongens ziek. Sommigen kort, de anderen wat langer. Maar in principe is iedereen hersteld voor zondag."

"Het valt allemaal niet goed nu we in een periode zitten waarin het klassement wordt opgemaakt, al moeten we het ook niet groter maken dan dat. Als we die blessures in het begin van het seizoen hadden gehad, dan hadden we er toen ook mee moeten omgaan", besluit hij duidelijk.