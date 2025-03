Charles De Ketelaere worstelt bij Atalanta: Wat betekent dit voor de Rode Duivels?

Charles De Ketelaere werd na een uur spelen gewisseld tegen Venezia en heeft in de laatste tien wedstrijden geen doelpunt of assist meer gegeven. De spelmaker van Atalanta zit momenteel in een moeilijke periode, op het slechtst mogelijke moment voor de Rode Duivels.

Na de uitschakeling tegen Club Brugge in de play-offs van de Champions League kan Atalanta Bergamo zich nu volledig concentreren op de titelrace in de Serie A. Het zou voor de club uit Bergamo hun eerste titel in Italië kunnen zijn. Sinds het begin van het seizoen maakt de Italiaanse club deel uit van de top drie, samen met Inter en Napoli. Het kreeg vandaag de kans om druk te zetten en tijdelijk de eerste plaats in het klassement over te nemen vóór de confrontatie tussen Napoli en Inter van vanavond. Om dat te bereiken, moesten Charles De Ketelaere en zijn teamgenoten winnen van Venezia, de voorlaatste in de Serie A. Een team waarin we de voormalige Leuvenaar Joel Schingtienne terugvinden, terwijl Richie Sagrado, die hetzelfde parcours volgde, geblesseerd moest toekijken. Atalanta en De Ketelaere komen niet verder dan 0-0 Atalanta en hun spelmaker Charles De Ketelaere hadden het echter moeilijk tegen Venezia. De Ketelaere werd al na een uur gewisseld, zonder enige impact op de wedstrijd te hebben. De wedstrijd eindigde dan ook op een teleurstellend 0-0 gelijkspel. Met de Nations League-wedstrijden tegen Oekraïne in aantocht en Kevin De Bruyne die steeds meer moeite heeft om op topniveau te presteren, heeft Rudi Garcia dringend een goed presterende spelmaker nodig om zijn aanval te ondersteunen. Benieuwd of CDK net op tijd zijn vorm kan terugvinden voor de belangrijke interlands met de Rode Duivels.