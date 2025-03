Grote kanttekening bij het spel van Ivan Leko met Standard: "Gaan de fans dit nog een jaar slikken?"

Standard Luik blijft verrassend meedoen voor een plek in de Champions' Play-offs, maar analist Franky Van der Elst heeft zijn twijfels over het spelniveau van de Rouches. "Ik kan niet zeggen dat ik gelukkig word van hun voetbal", geeft hij mee in Het Nieuwsblad.

“Maar je moet erkennen dat Leko goed werk levert. Standard is sterker geworden, ze slikken weinig doelpunten en qua mentaliteit is er een stevige verandering ten opzichte van vorig jaar.”

Toch plaatst Van der Elst een kanttekening bij hun prestaties. “Je mag ze niet vergelijken met het Standard uit de betere jaren, maar voor mij horen ze nog steeds bij de grote drie, samen met Anderlecht en Club Brugge. En als je dan ziet hoe ze tegen Dender en Westerlo spelen… Dat is puur voetballend gewoon te weinig. Op basis van hun kwaliteit horen ze eigenlijk niet in de Champions’ Play-offs thuis.”

Dat Standard nog steeds meedoet, speelt volgens Van der Elst een grote rol in hoe de fans naar het spel kijken. “Het publiek heeft zich kunnen verzoenen met dit voetbal omdat er resultaten zijn. Maar gaan de fans dit nog een jaar slikken als het minder draait?”

Toch vindt de analist niet dat Standard over een zwakke kern beschikt. “Vóór het seizoen was er veel kritiek op de kwaliteit van de spelers, maar dat was achteraf bekeken misschien wat overdreven. Zeqiri, Ayensa en nu ook Lazare brengen toch iets extra. Daarom had ik eigenlijk iets meer verwacht.”

Van der Elst is er dan ook van overtuigd dat Leko beter voetbal kan brengen. “Hij heeft dat bij Club Brugge al bewezen. Er zit meer in deze ploeg dan wat we nu te zien krijgen.”

Zou Leko zelf graag in dit Standard hebben gespeeld? “Nee, ik denk het niet", lacht Van der Elst. “Hij was een mooie voetballer, geen bikkelaar. Er zou iemand voor hem het vuile werk moeten opknappen, anders had hij zich daar niet goed bij gevoeld.”