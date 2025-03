SK Beveren blijft ongeslagen in 2025 na knappe comeback tegen Zulte Waregem: "Als we dit nog laten liggen, hebben we het aan onszelf te danken"

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

SK Beveren heeft vrijdagavond een knappe overwinning geboekt tegen Zulte Waregem. De Waaslanders toonden veerkracht door twee keer een achterstand goed te maken en wonnen uiteindelijk met 3-2.

“Dit was een referentiematch", zei middenvelder Sieben Dewaele in Het Nieuwsblad. “Deze zege doet enorm veel deugd voor de groep, zeker tegen zo’n sterke tegenstander. Bovendien hebben we twee keer sterk teruggevochten."

Dewaele had ook lof voor Mathis Servais. “Hij bracht gevaar en werkte heel hard voor de ploeg. Zowel op het veld als op de bank is de kwaliteit gestegen.”

Voor Beveren was dit een belangrijke wedstrijd. Dankzij deze zege blijft Beveren ongeslagen in 2025 en verstevigt het zijn plaats in de top vijf.

“We raken steeds beter op elkaar ingespeeld. Deze zege zorgt voor een positieve vibe binnen de ploeg. We moeten geen schrik hebben van andere teams”, klonk het bij Dewaele. “Als we dit nog laten liggen, hebben we het aan onszelf te danken.”

Voor Zulte Waregem is de nederlaag dan weer een enorme domper. De ploeg ziet de kloof met RWDM verkleind worden tot slechts twee punten. Dat betekent dat de titelstrijd weer helemaal open ligt in 1B.