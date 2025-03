Anderlecht ziet twee spelers terugkeren in de selectie voor Clasico tegen Standard, maar mist nog steeds sleutelpionnen vanwege blessures

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Andelrecht neemt het straks op tegen Standard in de Clasico. Zonder paars-witte fans op Sclessin, maar wel met twee spelers die terugkeren in de selectie.

Na het gelijkspel tegen Cercle Brugge telt Antwerp (voorlopig) weer even veel punten als Anderlecht (45). Paars-wit krijgt de kans om opnieuw wat afstand te nemen, maar dan mag het niet verliezen in de Clasico van Standard.

Paars-wit maakte zopas zijn selectie bekend voor het duel met de grote rivaal. Zoals aangekondigd op het persmoment door David Hubert, zitten Mario Stroeykens en Samuel Edozie weer bij de kern.

Ook Majeed Ashimeru zit bij de selectie. Tegen Fenerbahçe was dit ook al het geval, maar voor de Brusselse derby deed Hubert geen beroep op hem.

Kasper Dolbert is nog zeker tot aan de play-offs out. Tristan Degreef heeft nog last van de rug en Yari Verschaeren kampt nog met een liesblessure.

Keisuke Goto zat niet in de selectie voor de RSCA Futures tegen Club Luik. Dat deed vermoeden dat hij wel in de kern zou zitten bij de A-kern, wat nu ook bevestigd wordt. Verder geen Thomas Foket te bespeuren.

De volledige selectie: Coosemans, Kikkenborg, Vanhoutte, Vertonghen, Simic, Sardella, Ndiaye, Hey, Augustinsson, Adryelson, Maamar, Stroeykens, Rits, Leoni, Huerta, Hazard, Dendoncker, Ashimeru, Edozie, Angulo, Goto, Vazquez.