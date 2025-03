Danijel Milicevic (KAA Gent) heeft iets te zeggen over nieuwe competitieformat én zijn eigen team: "Amper drie spelers deden dat al"

KAA Gent leek lange tijd op weg naar een pijnlijke nederlaag in eigen huis tegen Club Brugge, maar in de slotfase van de wedstrijd liep het alsnog anders door de late gelijkmaker van Dante Vanzeir op aangeven van Momodou Sonko.

Goalgetter Dante Vanzeir was tevreden met de 1-1 die hij kon maken tegen Club Brugge: "Het is een goed puntje. Alweer een puntje dichter bij ons doel om play-off 1 te halen", aldus de Belgische spits.

Een gevoel dat ook leefde bij coach Danijel Milicevic. "De mentaliteit was er om op zoek te gaan naar dat puntje en ik ben heel blij met dit punt dat we hier pakken."

"De spelers van Club Brugge doen het heel goed en dus is het mooi wat wij ernaast kunnen zetten. Play-off 1 is ons doel", aldus de coach van de Buffalo's.

Solidariteit

Milicevic vroeg deze week naar de ervaring van zijn spelers met play-off 1: "Amper drie van de 21 spelers bij ons speelden al play-off 1. Dat voelt als tien Europese wedstrijden, topwedstrijden waar iedereen naar uitkijkt en dus willen we daar absoluut naartoe."

"Jammer genoeg worden ze binnen twee seizoenen afgeschaft, maar iedereen wil ze dit seizoen spelen. We weten dat we in dit soort wedstrijden niet altijd de controle over de match kunnen hebben, dus moeten we solidariteit laten zien. Als we samenwerken, kunnen we echter ver raken."