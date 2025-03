David Hubert zwaar onder druk, zeker bij de Anderlecht-supporters: "Dat krijg je niet meer uitgelegd"

Anderlecht staat vanavond voor een cruciaal charmeoffensief tegen Standard. De onvrede onder de supporters is na de nederlaag tegen Union alleen maar gegroeid. Het was niet zozeer het verlies zelf, maar vooral de manier waarop paars-wit zich presenteerde, die voor frustraties zorgde.

"Wat verwacht je ook wanneer je acht verdedigende spelers opstelt?", klinkt het scherp in de voetbalpodcast 90 Minutes bij Anderlecht-fan Sam Kerkhofs.

Bij de aanstelling van David Hubert als trainer heerste er nog een golf van opluchting bij de fans. "Toen hij debuteerde als coach tegen Charleroi wonnen we niet meteen, maar iedereen was zó blij dat we eindelijk weer een ploeg zagen die wilde voetballen", herinnert Anderlecht-fan Sam Kerkhofs zich. "Maar dat gevoel is nu volledig weg."

Vorig weekend uitten de supporters hun frustraties met een fluitconcert telkens de bal weer naar achteren ging. Sardella leek de voornaamste kop van Jut, maar de kritiek ging veel breder dan dat. "Je moet ook eens naar de basisopstelling kijken", zegt Kerkhofs. "Acht van de elf basisspelers zijn defensief ingesteld. En dat voor een thuiswedstrijd tegen Union…"

Het blessureleed in de aanval mag dan een excuus zijn, de keuzes van Hubert blijven ter discussie staan. "Behalve Vazquez in de spits, had je enkel Hazard en Huerta op de flanken. Maar die zijn eigenlijk hetzelfde type speler. Er was niemand die voor diepgang zorgde. Hoe verwacht je dan dynamiek en beleving?"

Ook in Europa stelde Anderlecht teleur met een behoudende aanpak. "Tegen Fenerbahçe moest je een 3-0 ophalen en toch koos je niet vol voor de aanval", merkt Kerkhofs op. "Voor de fans in het stadion maakt het resultaat op dat moment niet eens uit, zolang je maar probeert te voetballen."

De kritiek is dan ook duidelijk: Anderlecht speelt te angstig. "Zo’n opstelling krijg je mij niet meer uitgelegd", besluit Kerkhofs. "Het was puur uit bangheid."