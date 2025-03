Gaan de derde hond met de titel lopen? Scenario lijkt deze keer omgekeerd en Genk en Club Brugge mogen zich zorgen maken

Union Saint-Gilloise heeft de voorbije seizoenen steevast bewezen dat het een titelkandidaat is, maar telkens net tekortkwam in de play-offs. Zowel in 2022 als in 2023 als in 2024 begon Union als favoriet aan de eindronde, maar kon het de klus niet afmaken.

Dit seizoen leek die status aanvankelijk verder weg dan ooit, na een mindere start waarin Club Brugge en Genk de hoofdrollen opeisten. Maar stilaan lijkt het scenario te kantelen. Terwijl de concurrentie punten morst, sluipt Union steeds dichterbij. De ploeg van Sébastien Pocognoli heeft de voorbije weken geruisloos een indrukwekkende reeks neergezet. Waar Club en Genk worstelen met hun vorm en interne twijfels, laat Union gewoon het voetbal spreken. Plots zijn de Brusselaars opnieuw een factor in de titelstrijd. Wat Union dit seizoen anders aanpakt, is het pieken op het juiste moment. Waar ze de voorbije seizoenen al voor de play-offs een voorsprong opbouwden en daarna inzakten, lijken ze nu hun beste vorm pas echt te vinden richting het seizoenseinde. De automatismen zitten beter, Pocognoli heeft zijn elftal volledig naar zijn hand gezet, en de ploeg speelt met een zelfvertrouwen dat doet denken aan hun beste periode onder Felice Mazzu. Bovendien heeft Union een groot voordeel: de druk ligt niet bij hen. Club Brugge en Genk zijn de ploegen die de verwachtingen moeten waarmaken. Union kan zonder complexen profiteren van het puntenverlies van hun concurrenten. Als ze op deze manier blijven doorgaan, is de kans reëel dat ze dit keer wél de lijn doortrekken in de play-offs en de ultieme revanche nemen op hun misgelopen titels. Voor de neutrale voetbalfan belooft het alvast een razend spannende eindfase te worden. Want terwijl iedereen zijn ogen richt op de tweestrijd tussen Club en Genk, zou het zomaar kunnen dat Union SG zich stilletjes opwerpt als dé titelkandidaat. De derde hond met de kampioensschaal? Het scenario begint er steeds aannemelijker uit te zien.