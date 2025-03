Geen doelpunt erbij voor Romelu Lukaku, maar Rode Duivel krijgt toch enorm compliment na gelijkspel

Napoli en Inter Milan deelden gisteravond de punten (1-1). Romelu Lukaku slaagde er niet in te scoren, maar liet zich wel zien.

Wedstrijden tegen Inter Milan zijn altijd bijzonder voor Romelu Lukaku. Of het nu is vanwege zijn belangrijke rol in het kampioenschap van het team drie seizoenen geleden of vanwege zijn bewogen vertrek, Big Rom zal altijd een vrij speciale band blijven behouden met de Nerazzuri.

Een even symbolische wedstrijd voor Antonio Conte, die op de bank zat bij Inter tijdens Lukaku's beste seizoen in Milaan. Gisteren zou hij graag hebben gezien dat zijn aanvaller scoorde tegen zijn voormalige ploeg. Dat gebeurde niet, maar Napoli slaagde er toch in om gelijk te maken via Philip Billing drie minuten voor het einde van de reguliere speeltijd (1-1).

Napoli wil geloven in kansen

Lukaku hoeft de netten niet te laten trillen om waardering te krijgen van zijn coach na een geslaagde prestatie. "Ik denk dat dit zijn beste wedstrijd was sinds hij hier is. Lukaku is een belangrijke speler voor ons", herinnerde Conte tijdens de persconferentie.

De Italiaanse coach legt uit: "Hij is dominant en zorgt ervoor dat het team dat ook wordt. Dit jaar heeft hij op sommige momenten wat moeilijkheden gehad, maar ik ben echt tevreden over zijn prestatie."

Napoli zal een Romelu Lukaku op zijn niveau hard nodig hebben in de strijd om de titel. De Rode Duivels ook. Zal Rudi Garcia erin slagen om een even goede relatie met hem op te bouwen als Antonio Conte?