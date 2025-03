Kevin De Bruyne doet monden openvallen met geweldige prestatie: "Wanneer hij speelt, ben ik de gelukkigste persoon op aarde"

Een doelpunt, een assist en heel veel lof lof: Kevin De Bruyne heeft nogmaals bewezen onmisbaar te zijn door City een 3-1 overwinning in de FA Cup te bezorgen.

Zaterdag, in de achtste finale van de FA Cup, won Manchester City met 3-1 van Plymouth. De City-fans zagen Kevin De Bruyne een geweldige prestatie leveren door een doelpunt te scoren en een assist te geven.

Rollen omgedraaid 🔁



Erling Haaland speelt de bal naar Kevin De Bruyne die het derde doelpunt voor @ManCity maakt ⚽️#EmiratesFACup pic.twitter.com/oQPcmk23Wv — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 1 maart 2025

De Belgische middenvelder begint zijn beste vorm weer te vinden na een periode gekenmerkt door blessures en ondermaatse prestaties. Pep Guardiola is er duidelijk gelukkig mee.

Tijdens de persconferentie na de wedstrijd, heeft de Manchester City-coach zijn bewondering voor KDB nog eens uitgesproken. "Hij was vandaag erg goed. Elke keer als hij speelt, ben ik de gelukkigste persoon op aarde", verklaarde de Catalaanse coach bij het FA Cup-kanaal.

Guardiola benadrukte ook het belang van De Bruyne in de recente geschiedenis van de club: "Hij heeft veel aan het team en aan mij gegeven door de jaren heen. Kevin is een van de vijf, misschien wel drie beste spelers in de geschiedenis van de club. Daar bestaat geen twijfel over."

Pep Guardiola geeft zijn mening over de prestaties van @ManCity, en praat over Kevin De Bruyne's contractuele situatie 🗣️#EmiratesFACup pic.twitter.com/Lprvgkx4Sj — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) 1 maart 2025

Ondanks de weerstand van het team van Miron Muslic dat de score had geopend, slaagde City erin de controle over de wedstrijd te behouden dankzij een solide verdediging en een dominant middenveld. De spelers van Guardiola hebben nogmaals bewezen in staat te zijn om terug te komen en de wedstrijd te winnen.