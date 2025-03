Trainer niet te spreken over hoe paars-wit voorsprong weggaf in laatste minuten: "Dat we nu plots gered zijn, speelt niet echt een rol"



Volg Voetbalkrant nu via Instagram! RSCA Futures kon zaterdagavond geen punten pakken tegen FC Luik. De Brusselse beloften begonnen sterk, maar gaven defensief te veel weg. In de slotfase werd dat zelfs genadeloos afgestraft door de Luikenaars. RSCA Futures 2-4 Luik FC Herbeleef De Futures kwamen via Robbie Ure vroeg op voorsprong, maar zagen FC Luik al snel langszij komen via Jordan Bustin. Toch herpakte paars-wit zich en nam het opnieuw de leiding dankzij een treffer van Nathan De Cat. Op dat moment leek RSCA Futures op weg naar een overwinning. Coach Jelle Coen zag zijn ploeg dus goed starten en snel op voorsprong komen. “De efficiëntie heeft het verschil gemaakt”, reageerde hij na afloop in Het Nieuwsblad. “Dat we nu plots gered zijn, speelt niet echt een rol. Onze jonkies spelen elke wedstrijd om te winnen zonder echt te kijken naar het klassement.” In het slotkwartier draaide FC Luik de wedstrijd echter volledig om. Met drie doelpunten op korte tijd sloegen de bezoekers keihard toe. Flavio Da Silva was met twee goals de grote uitblinker bij de Luikenaars. Door de nederlaag blijft RSCA Futures op veilige afstand van de degradatieplaatsen. Het feit dat ze al zeker zijn van behoud, zorgde ervoor dat de druk niet hoog lag in deze wedstrijd. Toch had trainer Coen gehoopt op een beter resultaat. Voor FC Luik betekent de overwinning een mooie opsteker. De ploeg nestelt zich steviger in de middenmoot en kan met vertrouwen toewerken naar de laatste wedstrijden van het seizoen.



