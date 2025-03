🎥 Wesley Sonck beticht van sabotage? "Dat zie ik hem wel doen"

Wesley Sonck en zijn dochter Amy Sonck zijn vanaf februari samen op televisie te zien. Ze doen mee aan Master of Madness als coaches van Blue Thunder. Bij de vorige speeldag kwamen ze even in opspraak.

Dries Mertens en Jan Vertonghen kwamen een paar maanden geleden met het idee voor Masters of Madness op de proppen. Dat is een voetbaltoernooi met teams op een kleiner speelveld, waarbij de boarding kan gebruikt worden.

Wesley en zijn dochter Amy Sonck leiden team Blue Thunder. In totaal zullen werden acht teams gevonden voor de competitie. Die werd al gespeeld in de kerstvakantie in de Waagnatie in Antwerpen en is vanaf 3 februari te zien op Play4, GoPlay en YouTube.

“Wesley is altijd oprecht: als speler, als coach, als commentator maar ook als vriend. Ik hou van zijn onbevangenheid maar nog meer van zijn humor", klonk het vol lof vooraf bij organisator Jan Vertonghen.

Geniepige Sonck?

In de wedstrijd tegen Bim Bam Bayern - het team van Rik Verheye en Metejoor - liep het wel even verkeerd. Zo zou Sonck een paar keer de boarding hebben geopend toen er een speler van de tegenstander op komst was.

Rik Verheye vroeg een tussenkomst van de VAR en kreeg waar hij om vroeg. De reacties op de beelden van de supporters zijn er ook naar: "Smeerlapke, me zen knie der tegen duwen en dan me zen handen terug dichtdoen", klinkt het onder meer op Instagram. Oordeel gerust zelf ... Het bracht overigens geen zoden aan de dijk, want Bim Bam Bayern won met 8-7 van Blue Thunder.