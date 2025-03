Had Gent die tweede kans op een punt mogen krijgen? Jonathan Lardot oordeelt over cruciale fase in De Slag om Vlaanderen

Jordan Torunarigha ontsnapte in de topper tussen KAA Gent en Club Brugge aan de uitsluiting. Uiteindelijk werd het een puntendeling. Maar was de beslissing van Jan Boterberg correct?

Jordan Torunarigha was niet alleen de laatste verdediger van KAA Gent, maar de Nigeriaan stopte Gustaf Nilsson ook nog eens foutief af. Toch besloot Jan Boterberg om geen kaart te trekken.

En die beslissing had sowieso een impact. Torunarigha stond op dat moment al geboekt. Een tweede gele kaart zou dus de uitsluiting betekend hebben.

Jonathan Lardot explains the not given second yellow card for Jordan Torunarigha during #GNTCLU pic.twitter.com/CArPkwhYWL — Professional Refereeing Department (@BelgianReferees) March 3, 2025

Om over de zekerheid van de eindstand nog te zwijgen. Op het moment van de fase stonden De Buffalo's met 0-1 in het krijt. Met z'n tienen zou de opdracht loodzwaar geworden zijn.

"Boterberg moet voordeel geven en vervolgens beslissen of de kans die door Torunarigha teniet is gedaan een duidelijke doelkans is", legt Jonathan Lardot uit bij Under Review.

"Het ging hier om een veelbelovende kans en niet om een duidelijke doelkans vanwege de afstand tussen de speler en het doel", benadrukt Lardot. "Bovendien was het geen onbezonnen tackle."