Héél emotionele kapitein nu de degradatie zo goed als onafwendbaar is: "Ik moet er bijna van huilen"

Voor KV Kortrijk was de uitwedstrijd tegen STVV een cruciale confrontatie in de strijd tegen degradatie. Toch begon de ploeg met een mentale last, nadat via de media het nieuws was doorgedrongen dat er mogelijk nog een reddingsboei zou zijn.

De Relegation Play-offs hadden dit seizoen al afgeschaft kunnen worden, maar dat ging te veel juridische problemen opleveren. “Ik probeerde daar zo weinig mogelijk aan te denken en me te focussen op de match”, zei aanvoerder Brecht Dejaegere aan HBvL. “Maar uiteraard werd er in de kleedkamer over gesproken. We moesten er uiteindelijk van uitgaan dat we zelf moesten winnen.”

Die overwinning kwam er niet. Na twintig minuten stond het al 2-0 voor STVV na matig verdedigen van de bezoekers. Kortrijk maakte opnieuw te veel individuele fouten, iets wat hen al een heel seizoen achtervolgt. “Ik probeerde na de tweede tegengoal de ploeg op te peppen”, vertelde Dejaegere. “Er moest iets veranderen en dat probeerde ik als aanvoerder te doen.”

Even leek die oppepper te werken, want KVK knokte zich knap terug tot 2-2. De hoop op een overwinning groeide, maar in de slotfase kreeg de ploeg nog twee doelpunten tegen. Eindstand: 4-2. De kloof met een veilige plaats bedraagt nu acht punten, waardoor de situatie uitzichtloos lijkt. “Dit is heel frustrerend”, zuchtte Dejaegere. “Het wordt enorm lastig, maar we moeten blijven geloven. Wat kunnen we anders doen? We moeten hard blijven werken en match per match bekijken.”

Voor Dejaegere wordt een nachtmerrie steeds realistischer. Enkele maanden geleden noemde hij een degradatie met Kortrijk het ergste wat hem kon overkomen, en dat scenario lijkt nu akelig dichtbij. “Ik moet er bijna van huilen”, gaf hij toe, zichtbaar aangedaan.

De middenvelder kon zijn emoties nauwelijks de baas. “In voetbal zakken en stijgen er ploegen, dat hoort erbij. Maar dit is echt niet leuk”, klonk het bedrukt. “We moeten nu vooral naar onszelf kijken en zien wat we er nog van kunnen maken.”