Mario Stroeykens bewierookt zijn ploegmaats na Clasico, één verrassende in het bijzonder: "Hij heeft het karakter dat we nodig hebben"

Het was niet mooi om te zien, maar in vergelijking met vorige week tegen Union was er bij Anderlecht wel een belangrijk verschil: iedereen knokte om een resultaat te behalen. En niemand trok zijn voet terug. Er werd niet op een inspanning gekeken.

Deze week schreven we een artikel dat Anderlecht 'zijn krijger' nodig had. Die stelling werd tegen Standard bewezen: Jan-Carlo Simic was achteraan niet te passeren. Dat zag ook Mario Stroeykens, die zelf ook een dik uur lang alles gaf.

"We zijn heel matuur geweest vandaag", knikte Stroeykens, die ook de kritiek van de voorbije weken had opgepikt. Anderlecht werd verweten niet genoeg mentaliteit te hebben als het op knokken aankomt. "Er ontbreekt soms wat agressiviteit bij ons", bevestigde hij.

"Maar dat was vandaag niet het geval. Simic heeft het karakter dat we nodig hebben en dat toont hij ook. Hij gaat er altijd volledig voor, dat doet plezier om te zien."

"Thorgan scoorde een fantastisch doelpunt, maar hij heeft vooral defensief zijn werk gedaan 90 minuten lang. Camara heeft kansen gehad, maar Sardella heeft hem goed in bedwang gehouden. Je weet dat er in een Clasico kansen zullen vallen aan beide kanten."

Ook David Hubert haalde aan dat er deze week heel wat gesproken werd over de mentaliteit. "Ik weet dat daar kritiek over gekomen is. We hebben daar heel wat gesprekken over gehad en ook hard aan gewerkt. Tegen Standard viel er absoluut niets aan de mentaliteit aan te merken."