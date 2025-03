Patrick Goots maakt zich grote zorgen om Belgische topclub: "Dan vrees ik dat ze dikwijls slaag zullen krijgen in de Champions' Play-offs"

Antwerp speelde afgelopen weekend 0-0 gelijk tegen Cercle Brugge, wat uiteindelijk ook het lot van coach Jonas De Roeck bezegelde. Patrick Goots vreest voor The Great Old in de Champions' Play-offs.

Na het teleurstellende gelijkspel op Cercle Brugge en het resultaat van Anderlecht is Antwerp zeker van de Champions' Play-offs. Toch voorspellen de resultaten van de laatste weken niet veel goeds met oog op de play-offs.

"Sinds de bekeruitschakeling van een maand geleden is het met Antwerp in een lijn naar beneden gegaan", merkt Patrick Goots op bij Gazet van Antwerpen. Wat hij tegen Cercle zag was voor hem "van het slechtste dit seizoen."

"Ik ben zelf voetballer geweest. Op een zaterdagnamiddag naar Cercle Brugge moeten, is niet de aangenaamste verplaatsing. Maar dan nog miste ik gisteren de wil om te winnen", gaat Goots verder.

"Met Bataille, Balikwisha, Odoi, Praet en Janssen miste Antwerp vijf pionnen die de ploeg sterker maken. Da’s natuurlijk veel, wetende dat de tweede garnituur niet van hetzelfde niveau is als bij de andere clubs die aan de Champions’ Play-offs zullen deelnemen."

Goots maakt zich in ieder geval grote zorgen met oog op de play-offs. "Over vier weken beginnen we er al aan, hè. Als je met deze wapens naar Play-off 1 moet, dan vrees ik dat Antwerp dikwijls slaag zal krijgen. Ik kan alleen maar hopen dat de staf iedereen aan het klaarstomen is, met de nacompetitie in het achterhoofd."

Dan wel zonder Jonas De Roeck. Hij werd maandag ontslagen als hoofdcoach vanwege de tegenvallende resultaten de laatste tijd.