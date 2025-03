Boeckx en Degryse komen met stevige argumenten voor Club Brugge - Aston Villa: "Dromen moet, maar dat is niet realistisch"

Club Brugge en Aston Villa gaan tegen elkaar op zoek naar een plekje in de kwartfinales van de Champions League tegen PSG of Liverpool. Maar er is natuurlijk ook nog de vaderlandse competitie voor zowel blauw-zwart als The Villans. Hinken op verschillende gedachten, of toch niet?

Voor de analisten bij VTM2 moet er geen twijfel over bestaan: Club Brugge is een mooi verhaal aan het schrijven in deze Champions League. "Een 1-0 meenemen naar Birmingham zou een heel mooi resultaat zijn", opende Marc Degryse. "Aston Villa is natuurlijk wel verwittigd."

Niet sparen

Aston Villa staat op dit moment in de buik van het klassement in de Premier League, terwijl ook Club Brugge de voorbije weken de kloof met leider KRC Genk zag oplopen. Hoe hard willen beide ploegen het dan ook?

"Club Brugge heeft daarin een voordeel, want in België worden de punten nog gehalveerd en ze staan tweede. Voor Aston Villa is het erger: zij moeten toch nog heel wat plaatsen inhalen als ze nog in de top-4 willen raken. Misschien dat Aston Villa eerder zou willen sparen naar volgend weekend toe", opperde Frank Boeckx.

Unieke kans

Daarin werd hij wel meteen teruggefloten door Degryse: "Het is toch een beetje gek dat ze nu al aan de competitie zouden denken? Er staat een kwartfinale op het spel en dat is voor beide ploegen once in a lifetime."

"Een kwartfinale zou een stunt zijn. Voor één keer in een carrière en voor Aston Villa idem dito. Dromen moet, maar een finale halen is niet realistisch."