Gert Verheyen snapt niets van ontslag Jonas De Roeck, andere analisten wijzen naar ... uitspraak Alderweireld

Royal Antwerp FC is ondertussen zeker van de Champions' Play-Off. Die play-offs gaan ze echter ingaan met een nieuwe coach, want Jonas De Roeck werd bedankt voor bewezen diensten. Hij betaalde het gelag voor een mindere periode.

Antwerp had dit weekend geen al te beste wedstrijd gespeeld op bezoek bij Cercle Brugge. Het bleef er ook op 0-0 steken. Door het resultaat van Anderlecht op Standard was The Great Old wel mathematisch zeker van play-off 1.

Vijfde plaats, toch ontslag

De 2 op 6 tegen OH Leuven en Cercle Brugge en het teleurstellende voetbal is De Roeck wel fataal geworden bij Antwerp, terwijl The Great Old al volop aan het zoeken is naar een opvolger. Stamnummer 1 stond nochtans vijfde in het klassement.

En dus is het ontslag misschien toch wel enigszins verrassend te noemen: "Gezien de situatie en wat hij allemaal heeft moeten doen, met de kern waarmee hij veel heeft moeten wisselen en veel jongeren heeft moeten zetten, vind ik dat nog altijd een positie die te verantwoorden valt", aldus Gert Verheyen in Extra Time.

Tactische overklassing?

Filip joos had het over de wedstrijd tegen Charleroi: "Is er niet toch ook het gevoel dat die wedstrijd meespeelt?"

"Toby Alderweireld zei toen dat ze tactisch overklast werden. Is dat iets dat ze een coach dan aanwrijven? Iets dat blijft kleven?" Franky Van der Elst pikte meteen in: "Het kan toch niet alleen aan de resultaten liggen? Als zoiets van Alderweireld komt, weegt dat nog wat meer door denk ik."