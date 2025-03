'Hele Premier League wil hem, Club Brugge mikt op ... bijna 50(!) miljoen euro'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Club Brugge zal binnenkort naar alle waarschijnlijkheid nog een mooi bedrag kunnen opstrijken voor Joel Ordonez. De verdediger trekt de aandacht van verschillende Premier League-clubs en steeds meer gegadigden stromen voor hem toe. Er wordt zelfs al gesproken van een absoluut record.

Joel Ordonez maakte dit seizoen al veel indruk bij Club Brugge. De 20-jarige verdediger start meestal onder Nicky Hayen en is ook van de belang in de Champions League-wedstrijden.

Heel veel ploegen willen verdediger

De prestaties van de 20-jarige Ecuadoriaan gaan dan ook niet onopgemerkt voorbij in het buitenland. Eerst was er de aandacht van Liverpool, daarna roerden ook Newcastle United en Aston Villa zich.

Maar daar zou het zeker niet gaan blijven, want media uit het land van Ordonez laten nu weten dat ook Chelsea de deal maar wat graag zou willen kapen. De voorbije maanden gonst het al van de geruchten daarover.

Absoluut recordbedrag

Het opbod voor de jonge centrale verdediger kan zo eens te meer beginnen. Ordonez zou aanvankelijk zo'n 30 miljoen euro moeten kosten, ondertussen is er al melding van een bedrag van zo'n veertig miljoen pond of dus zelfs bijna 50 miljoen euro - dat zou een absoluut record zijn voor de Belgische competitie. De marktwaarde van Ordonez ging ondertussen op Transfermarkt in enkele maanden omhoog van 9 naar 18 miljoen euro.

Tottenham Hotspur en Brighton and Hove Albion hadden namelijk - naast een aantal van de bovenvermelde ploegen - scouts hebben gestuurd naar Jan Breydel voor de match tegen Atalanta. En dus kan het nog alle kanten uit.