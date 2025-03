Het gouden recept ook tegen Aston Villa? Vier spelers van Club Brugge in de top-15 van Champions League als het gaat over deze statistiek

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Met vier spelers in de top-15 is Club Brugge een van de teams die het meeste kilometers afleggen in deze Champions League. Een aspect dat blauw-zwart ook zal moeten benutten om Aston Villa vanavond te proberen verschalken.

Club Brugge speelt vanavond een grote wedstrijd in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Aston Villa. De Bruggelingen versloegen de Engelsen in de groepsfase, maar zullen nu opnieuw moeten presteren over twee wedstrijden.

Voor de wedstrijd worden geen grote veranderingen verwacht in het basiselftal van Nicky Hayen, die in de Champions League meestal een typeteam opstelt.

Intense druk

In een warm Jan Breydelstadion zal Club Brugge moeten doen waar het goed in is: vanaf de eerste minuten van de wedstrijd intense druk uitoefenen, met veel loopwerk en pressing. En om dit te bereiken, zullen enkele sleutelspelers direct moeten presteren.

En dan is kilometers maken ook van belang. Dat doen ze enorm bij Club Brugge. Hans Vanaken staat op de derde plaats van spelers die de meeste afstand hebben afgelegd in deze Champions League (119.9 km), achter Callum McGregor van Celtic (128.5 km) en Joshua Kimmich (128.9 km), wat aantoont hoe cruciaal hij is op het Brugse middenveld.

Vier spelers in de top-15

Iets verder in de ranglijst staat Maxim De Cuyper op de zesde plaats met 111.6 km in deze CL. Ardon Jashari staat op de tiende plaats (107.4 km), Brandon Mechele op de dertiende plaats (105.7 km).

Club Brugge is een team dat veel loopt, intensiteit toont, druk uitoefent en fysiek sterk is in zijn Champions League-wedstrijden, en op die manier kunnen ze opnieuw een lastige tegenstand bieden aan Amadou Onana en Youri Tielemans.