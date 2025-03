Rik Verheye kirt van plezier over unieke prestatie Club Brugge en geeft aan wat voor hem het leukste is aan de zaak

Club Brugge staat in de achtste finales van de Champions League tegenover Aston Villa. En helemaal kansloos zijn ze allerminst. Iedereen kijkt uit naar het topduel en blauw-zwart presteert sowieso al iets uniek.

Doordat Club Brugge in de tussenronde kon winnen van Atalanta Bergamo staan ze nu in de achtste finales van de Champions League. En ze mogen zelfs dromen van een kwartfinale tegen PSG of Liverpool, al is Aston Villa een heel stevige tegenstander.

Hoogste niveau

Toch zijn de supporters, analisten en commentatoren vol lof. Rik Verheye is duidelijk in De Tafel van Gert: "De Champions League is het hoogste niveau in Europa, dus de achtste finale is al een wonder op zich."

"Doorheen de jaren zijn al de rijke clubs alleen maar rijker geworden. De kloof met clubs uit België is alleen maar groter geworden, dus dan is het enorm straf dat Club Brugge daar nu tussen staat bij de beste zestien van Europa."

Het kan tegen Aston Villa

"Ik denk dat Aston Villa op zich misschien wel te doen is en dat is het ambetante aan de situatie. Het kan zeker, we kunnen winnen van Aston Villa."

"Of ze zichzelf ook hebben weten te verbazen? Ze zitten in een goede flow en het werkt, zeker in Europa. Er zijn heel veel wedstrijden. Het leuke is dat er ook veel jeugdproducten bij zitten, dat geeft nog meer een Club Brugge-gevoel."