Colin Coosemans onthult wat zijn dieptepunt was: hij wijst naar Riemer en vergelijkt met Kompany

Colin Coosemans beleefde vorig seizoen het dieptepunt van zijn carrière, en dat had alles te maken met zijn rol binnen Anderlecht.

Toen Maxime Dupé de club verliet, dacht Coosemans dat hij zou doorschuiven naar tweede doelman. Maar een PowerPoint-presentatie vertelde hem iets heel anders. “Mijn bodem was een PowerPoint", zegt hij in Het Nieuwsblad.

"Nee wacht, eerst een vrij serieuze nekblokkade waarmee ik in het ziekenhuis ben beland. Dat was mijn lichaam dat aan de noodrem trok. Zo kon het niet verder", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

In die presentatie stond beschreven wat er van een derde doelman werd verwacht, met de vraag of hij daarmee kon leven. “Ik wist dat de tweede doelman zou vertrekken, dus ik polste naar de taakomschrijving voor de doublure. Maar dat was totaal niet aan de orde.”

Voor Coosemans was dat een klap, omdat hij ervan uitging dat hij een stap vooruit zou zetten. Toch heeft coach Brian Riemer dat achteraf rechtgezet. “Ik moet eerlijkheidshalve zeggen dat Riemer daar nadien correct op is teruggekomen en mij in ere heeft hersteld. Onder andere door te bevestigen – of zeg maar te erkennen – dat ik van waarde kon zijn voor de club.”

Die erkenning betekende veel voor de doelman, die zich onder Kompany ook altijd gewaardeerd voelde, ondanks het gebrek aan speelminuten. “Ondanks geen speelminuten, betrok hij me overal bij, maakte me belangrijk en liet me speechen in de kleedkamer. Grote meneer.”