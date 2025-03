De symboliek is belangrijk: waarom het Champions League-duel tegen Bayer Leverkusen een keerpunt zou kunnen betekenen voor Vincent Kompany en Bayern

Op papier is het duel tussen Bayern München en Bayer Leverkusen niet alleen een 1/8e finale van de Champions League. De Beierse ploeg van Vincent Kompany zou een belangrijk psychologisch voordeel kunnen behalen voor het einde van het seizoen... en daarna.

De loting van de Champions League heeft een strijd tussen het beste dat Duitsland te bieden heeft opgeleverd. Bayern München, dat vorig seizoen zijn kroon verloor, staat tegenover zijn overvaller Bayer Leverkusen.

Een affiche die voor de club van Vincent Kompany veel meer is dan een dubbele Europese confrontatie tegen een club uit hetzelfde land. Bayern en zijn bestuur willen de heerschappij uit het verleden heroveren en zijn vastbesloten om alles wat Duits is te verpletteren op hun pad.

Mogelijke kampioen, maar zonder dominantie

In de Bundesliga is Bayern op weg om haar troon te heroveren en heeft het acht punten voorsprong op de nummer twee, Bayer 04, met nog tien speeldagen te gaan dit seizoen.

Een seizoen waarin de Rekordmeister negatieve resultaten heeft geboekt tegen haar concurrenten, met twee gelijke spelen tegen Leverkusen, één tegen nummer drie Frankfurt, een nederlaag tegen de vierde, Mainz en nog een gelijkspel tegen aartsrivaal Dortmund.

Bayern heeft uiteraard ook grote overwinningen behaald in de competitie, zoals de 4-0 tegen Frankfurt en de 5-1 tegen Leipzig, maar het is er nog niet in geslaagd haar absolute dominantie van weleer terug te vinden. Ze leek altijd boven de rest in Duitsland te staan, maar nooit onaantastbaar. Deze wedstrijd zou daarbij kunnen helpen.

Met een comfortabele voorsprong in de competitie kan een kwalificatie tegen de nieuwe rivaal Leverkusen de club helpen een grote stap te zetten om het ongeluk van vorig seizoen te doorbreken.

Symbolisch is deze confrontatie belangrijk voor Kompany en zijn spelers, die mogelijk een nieuw psychologisch voordeel kunnen behalen voor het einde van het seizoen.