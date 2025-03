Er moest duidelijk iets veranderen: KBVB grijpt drastisch in nadat Karetsas en Talbi niet voor de Rode Duivels kozen

Head of Talent van de Belgische Voetbalbond, Kevin Vermeulen is ontslagen bij de KBVB. Hij was nog maar een jaar in functie.

Het is over acht dagen, op 14 maart, dat Rudi Garcia zijn eerste selectie zal bekendmaken als de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels. De Fransman zal debuteren in het tweeluik tegen Oekraïne. De afgelopen weken hebben de KBVB en Vincent Mannaert contact opgenomen met verschillende spelers met een dubbele nationaliteit die op het punt stonden België de rug toe te keren om te proberen hen van gedachten te doen veranderen. Konstantinos Karetsas heeft duidelijk voor Griekenland gekozen, terwijl Matias Fernandez-Pardo voor Spanje zal spelen en Chemsdine Talbi voor Marokko. Drie grote tegenslagen voor de bond, aangezien deze drie spelers in de jeugdteams voor België hebben gespeeld. Vanaf nu wil Vincent Mannaert meer vastberadenheid en alleen jonge spelers die zeker zijn van hun keuze voor België. De KBVB heeft deze week in ieder geval al een ingrijpende beslissing genomen. Kevin Vermeulen, Head of Talent sinds februari 2024, is per direct ontslagen, volgens Het Nieuwsblad. De voormalige scout van Anderlecht was onder meer verantwoordelijk voor de dossiers van spelers met dubbele nationaliteit.