Heeft Nicky Hayen een Standard-probleem? Pijnpunt van Club Brugge wordt steeds duidelijker

De basiself van Nicky Hayen bij Club Brugge kan zowat iedereen blind invullen. Maar wat Hayen op de bank ter beschikking heeft als invallers, lijkt toch stilaan een probleem te worden. Het beste voorbeeld daarvan was de wedstrijd tegen Aston Villa.

Pas in 86ste minuut voerde Nicky Hayen tegen Aston Villa zijn eerste wissels door, in de toegevoegde tijd deed hij nog een dubbele wissel. "De ploeg speelde goed en we creëerden kansen, de dynamiek veranderen in de ploeg kan ook een negatieve impact hebben."

De vraag is of de invallers wel een impact kunnen hebben bij Club Brugge dit seizoen? Enkel Nilsson bewijst met zijn goals dat hij die toegevoegde waarde heeft, Sabbe deed het als vervanger van Seys wel uitstekend tegen Aston Villa door Rashford in zijn achterzak te steken.

Bij andere bankzitters en/of invallers zoals Vetlesen, die dé kans op de 2-3 hoog over trapte tegen Aston Villa, Nielsen, Siquet, Romero, Vermant, Skoras en Spileers is de meerwaarde op dit moment ver te zoeken. Van Campbell kan je dat op dit moment nog niet verwachten.

Weinig echte meerwaarde op de bank bij Club Brugge

Niemand kan tijdens een invalbeurt echt bewijzen dat hij ook zijn plaats zou hebben in de basiself van Club Brugge. De basiself van Nicky Hayen kan blind worden ingevuld door iedereen die de blauw-zwart ietwat volgt.

Het doet denken aan een opvallende uitspraak van Standard-coach Ivan Leko in december. "Als we wisselen, verliezen we kwaliteit." Dat lijkt ook bij Club Brugge het geval, het verschil in kwaliteit tussen de basiself en de bank is op dit moment groot.

Met Skov Olsen was er tot januari nog een joker die af en toe beslissend kon zijn, maar sinds zijn vertrek is de spoeling vooral aanvallend erg dun. Alternatieven zijn er amper en dat wordt dus steeds duidelijker door de late wissels van Hayen.

Voor Hayen en Club Brugge is het bidden dat ze dit seizoen niet nog te kampen krijgen met blessures van enkele basisspelers. Het bestuur gokte door deze winter niemand te halen, in de Champions' Play-offs zal duidelijk worden of dat een goede gok was.