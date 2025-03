Laat Manchester United zich de kaas van tussen het brood eten? 'Engelse rivaal komt plots met aantrekkelijker bod op... Victor Osimhen'

Manchester United wil Victor Osimhen naar Old Trafford halen. De deal leek zo goed als rond, maar er is concurrentie opgedoken. Ook Arsenal FC moeit zich in de debatten.

We schreven eerder al dat Victor Osimhen héél dicht bij een transfer naar Manchester United staat. The Red Devils zien in de Nigeriaan een ideale versterking en zijn bereid om veertig miljoen euro te storten én Rasmus Hojlund naar Napels te sturen.

Al rekent Manchester United zich best nog niet rijk. Volgens de Engelse media is ook Arsenal FC op de kar gesprongen. Ook The Gunners zien een buitenkansje in de voormalige aanvaller van Sporting Charleroi.

Manchester United of... Arsenal FC?

Arsenal laat er geen gras over groeien. De Londenaren zijn bereid om de conctractuele afkoopsom van 75 miljoen euro op tafel te gooien. En dat ziet Napoli liever gebeuren dan een transfersom én een ruildeal.

Osimhen laat het ondertussen allemaal gebeuren. De aanvaller doet het seizoen op huurbasis uit bij Galatasaray SK en weet dat er deze zomer een transfer zal volgen. Bij Partenopei - mede door de komst van Romelu Lukaku - is er geen plaats meer voor hem in de kleedkamer.