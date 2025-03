Er lekken steeds meer details uit: 'Manchester United heeft Osimhen beet, maar moet speler én vele miljoenen naar Napels sturen'

Victor Osimhen gaat volgend seizoen (zo goed als zeker) voor Manchester United voetballen. Ondertussen lekken meer details van de deal uit.

Victor Osimhen wou afgelopen zomer al een toptransfer maken, maar de interesse bleef uit. Chelsea FC en enkele Saoedische clubs hadden interesse, maar daar had de Nigeriaan zelf geen trek in.

Uiteindelijk besloot SSC Napoli hem te verhuren aan Galatasaray SK. Partenopei had plaats in de kern nodig om Romelu Lukaku binnen te halen én Galatasaray was bereid om het volledige loon van Osimhen over te nemen.

Hoeveel gaat Manchester United betalen voor Victor Osimhen?

We schreven eerder al dat Manchester United (zo goed als zeker) de volgende bestemming van Osimhen zal worden. Dat wordt ondertussen ook door Engelse én Italiaanse media bevestigd. De details van de deal tussen The Red Devils en Napoli lekken eveneens uit.

Manchester United wil Rasmus Hojlund als pasmunt naar Napels sturen. Daarbovenop zijn de Engelsen bereid om daarbovenop veertig miljoen euro te betalen. De totale waarde van de deal zou op die manier op honderd miljoen euro stranden.

Witte rook

Het is momenteel nog steeds wachten op de officiële communicatie van de transfer. De punten en komma's moeten nog op de juiste plaats gezet worden, maar wellicht wordt de deal pas na het seizoen wereldkundig gemaakt.