Nordin Jbari en Philippe Albert willen nog wat kwijt over de titelstrijd: "Deze club is favoriet, maar zij liggen op de loer"

De titelstrijd zal dit jaar nog bijzonder spannend worden. KRC Genk, Club Brugge en Union SG lijken het meeste kans te maken.

Nog twee speeldagen en dan is de reguliere competitie gedaan. We weten ondertussen al dat Racing Genk na 30 wedstrijden de beste ploeg is gebleken, alleen kan er in de play-offs nog heel veel gebeuren.

Dat weten ze in Genk maar al te goed. Voorlopig lijken de Limburgers samen met Club Brugge en Union SG het meeste kans te maken. Maar ook deze twee clubs hebben, vorig seizoen zelfs nog, een opvallende run gehad in de play-offs.

De Brusselaars lieten het helemaal liggen, terwijl blauw-zwart uitpakte met een geweldige comeback om de titel nog te winnen. Nu kan Union die comeback maken.

"Genk is favoriet, maar Union ligt op de loer", zegt Nordin Jbari bij RTBF. "Zonder veel lawaai te maken, bouwen de Unionisten aan een heel solide team. Ze hebben ook een sterke bank, wat belangrijk is als ze er vol voor willen gaan."

Philippe Albert erkent de prestaties van Union, maar wil nog wat voorzichtiger blijven. "Union komt sterk opzetten, maar laten we deze wedstrijd niet als referentiepunt nemen, want Dender is vrij zwak", klinkt het bij hem.