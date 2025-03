Club Brugge-icoon kon tot twee keer toe naar Anderlecht, maar... "Het is een koudere club"

Timmy Simons en Anderlecht, het lijkt een onwaarschijnlijk duo. De huidige Westerlo-coach staat bekend als een Club Brugge-icoon en wil zondag RSCA kloppen in de strijd tegen de play-downs. Toch probeerde Anderlecht hem twee keer naar Brussel te halen.

De eerste poging kwam in 1999-2000, toen Simons met Lommel indruk maakte. Anderlecht-coach Aimé Anthuenis was gecharmeerd, maar ook Stuttgart, Hamburg, Tottenham en vooral Club Brugge toonden interesse. Club trok uiteindelijk aan het langste eind.

Simons voelde zich ook beter bij blauw-zwart. “Club speelt fysieker, gebaseerd op kracht en duels", zei hij destijds. Na zijn transfer voegde hij toe: “Anderlecht is een koudere club, ik verkies de familiale sfeer van Club Brugge.” Die uitspraken bleven hangen bij RSCA.

In 2011 volgde een tweede poging. Paars-wit zocht een ervaren middenvelder als mogelijke opvolger voor Lucas Biglia. Coach Ariël Jacobs zag Simons als de ideale patron voor de defensie en Anderlecht onderhandelde met Nürnberg, schrijft HLN.

Toch kwam er opnieuw geen deal. Nürnberg wilde hem ook langer houden en zijn Club Brugge-verleden speelde mee. Zou het RSCA-publiek hem accepteren? Twijfel bleef hangen.

Simons was nochtans succesvol in Brugge. Hij won er titels en bekers, en scoorde in 2005 de beslissende penalty tegen Anderlecht om Club kampioen te maken. “Mijn mooiste moment", zei hij later.

Uiteindelijk kwam het nooit tot een overstap naar Brussel. Toen Club Brugge in 2011 ook aanklopte bij Nürnberg, ging het wél snel. Simons koos opnieuw voor blauw-zwart, en Anderlecht moest hem definitief vergeten.