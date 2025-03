Het is alles of niets voor Cercle Brugge na Europese blamage: "Voor heel Cercle dé match van het seizoen"

Gisteren verloor Cercle Brugge met 3-0 van het Poolse Jagiellonia Bialystok in de Conference League. Door deze nederlaag lijkt Europa nu voorbij voor de Vereniging. De focus verschuift nu volledig naar de competitie, waar de ploeg zondag de belangrijke Brugse derby speelt tegen Club Brugge.

Doelman Maxime Delanghe, die gisteren als beste speler van de Vereniging werd gezien, kijkt al naar de volgende wedstrijd. "Of het voorbij is in Europa? Zeker niet", zegt Delanghe in Sporza.

"Dit komt hard aan, maar nu moet de focus wel eerst op zondag. Dat is voor heel Cercle dé match van het seizoen. En dan zien we wel wat er nog kan in de Conference League", besluit de doelman.

Niet kansloos tegen Club

Cercle staat maar één punt boven de degradatiezone en heeft dringend punten nodig om daar weg te blijven. De ploeg moet dus snel punten pakken om uit de degradatiezone te komen.

De laatste keer dat Club Brugge een uitwedstrijd won tegen Cercle, was eind januari 2021. Toen werd het 1-2 voor blauw-zwart, met goals van Noa Lang en Brandon Mechele. Cercle heeft zondag dus zeker een kans tegen de landskampioen.