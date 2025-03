Het zou verrassend zijn als 'vergeten' ex-Antwerp-speler deze keer niet wordt opgeroepen voor Rode Duivels: in stilte basisspeler geworden

Rudi Garcia zal geen gebrek aan keuze hebben op het middenveld, vooral wat betreft de meest defensieve rol. Onder deze omstandigheden kan Mandela Keita duidelijk hopen terug te keren naar de Rode Duivels.

Het laatste - en enige - optreden van Mandela Keita met de Rode Duivels dateert al van oktober 2023: drie minuten in Oostenrijk, in een moeilijke context. Destijds beloonde Domenico Tedesco terecht het geweldige jaar van de middenvelder van Antwerp, die enkele maanden eerder kampioen was geworden en zeer solide presteerde op het middenveld.

Op die manier gaf de toenmalige bondscoach aan de spelers uit de Pro League aan dat als ze het goed deden in België, ze zelfs op een competitieve positie konden worden opgeroepen. Maar niemand had verwacht dat Keita een vaste waarde zou worden in een overvol middenveld en Mandela zou het EK niet meemaken en geen minuut meer spelen.

Een mooie evolutie in de Serie A

Afgelopen zomer maakte Keita een stap vooruit door naar Parma te gaan, in de Serie A. Geen kleine transfer: 11,8 miljoen euro, de duurste transfer van de transfermarkt en een van de duurste voor Parma Calcio sinds de "gouden periode" van de jaren 90-2000.

Niet alles verliep goed in het begin. Hij kreeg meteen een rode kaart in zijn eerste wedstrijd. Niet geheel verrassend hield Domenico Tedesco niet echt meer rekening met hem; de concurrentie en ook de ingewikkelde situatie bij de Rode Duivels verdoezelden de progressie van Mandela Keita in de Serie A.

Want terwijl Parma een moeilijk seizoen doormaakt (17e net boven de degradatiezone), is de voormalige speler van Antwerp zelf goed bezig met al 13 basisplaatsen dit seizoen. In 2025 was Keita zelfs elke wedstrijd, behalve één, basisspeler sinds 12 januari; Christian Chivu, die op 18 februari aantrad als coach, toonde zijn vertrouwen in hem door hem twee keer op rij 90 minuten op te stellen, een primeur. Tegen Bologna, op 22 februari, bedankte Mandela Keita door tot Man van de Match te worden uitgeroepen.

Garcia kan hem moeilijk over het hoofd zien

Ondertussen is de concurrentie bij de Rode Duivels aanzienlijk afgenomen. Orel Mangala is zwaar geblesseerd, Amadou Onana is net terug van een blessure, Sambi Lokonga is geblesseerd, Lavia ook. Als hij op zoek is naar puur defensieve profielen, zal Rudi Garcia niet zoveel keuze hebben.

We spraken al over de echte mogelijkheid om Zeno Debast dit keer ten minste als middenvelder te beschouwen door de bondscoach, gezien zijn recente prestaties bij Sporting; afgezien daarvan heeft Garcia bijna geen opties, behalve overwegen om Axel Witsel op te roepen... die zelf niet echt meer een middenvelder is. Met andere woorden: Mandela Keita is bijna onmisbaar en het zou verbazingwekkend zijn als hij niet wordt opgeroepen op 14 maart aanstaande.