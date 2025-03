Jules Van Cleemput over zijn emotioneel afscheid na blessure, ploegmaat verraste hem wel: "Hij zou voor de Gazet kunnen werken"

Exact een week geleden besloot Jules Van Cleemput op 27-jarige leeftijd zijn carrière als profvoetballer te beëindigen, na jaren van blessures. De verdediger maakte de keuze om zijn schoenen aan de haak te hangen, omdat hij niet wilde doorgaan met wachten op de volgende blessure.

“Ik heb alles uit mijn carrière gehaald. Gewoon wachten op de volgende blessure en geld pakken, dat zag ik mezelf niet doen", aldus Van Cleemput in GvA.

Het was een zware beslissing voor Van Cleemput. “Als je tegen mensen zegt dat je overweegt om te stoppen, begrijpen ze je wel, maar geloven ze niet dat ik dat op mijn 27e al zou doen", vertelt hij.

Toen hij de beslissing daadwerkelijk nam, waren velen verrast en emotioneel. Vooral voor zijn ouders en grootouders was het een ingrijpende gebeurtenis, aangezien ze wisten dat ze nooit meer naar hem zouden kunnen komen kijken.

Na zijn mededeling ontving Van Cleemput tal van berichten, zowel van vrienden en familie als van supporters van KV Mechelen en Charleroi. Hij werd zelfs verrast door een emotioneel bericht van Wouter Vrancken, zijn voormalige trainer bij KV Mechelen, die hem feliciteerde en bedankte voor de mooie momenten die ze samen hadden meegemaakt.

Een bijzonder moment vond plaats op de club, toen Van Cleemput zijn afscheid aankondigde aan zijn teamgenoten. Hij had een kort gesprek met de spelers, maar werd overmand door emoties. “Ik ben van nature een heel spontane en vlotte babbelaar, maar op dat moment kromp alles ineen", vertelt hij. "Geoff (Hairemans, red.) was eigenlijk al als eerste op de hoogte. Die zou voor Gazet van Antwerpen kunnen werken, want als Geoff het weet, weet iedereen het. Hij heeft het nog vrij goed stilgehouden."

Na zijn afscheid ging Van Cleemput even alleen op het veld staan, waar hij het besef kreeg dat hij nooit meer in een vol stadion zou spelen. "Dat kwam wel even binnen", zegt hij. Van Cleemput is echter dankbaar dat zijn vertrek van KV Mechelen op een eerlijke manier gebeurde, zonder ontslag, maar in onderling overleg. “We zijn het erover eens dat mijn lichaam het niet meer toelaat om op het gewenste niveau te presteren", aldus Van Cleemput.