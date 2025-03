Thibaud Verlinden vertelt wat er écht gebeurd is tijdens zijn transfer van Beerschot naar OH Leuven: "Dat hij eens goed in zijn telefoon kijkt"

Thibaud Verlinden maakte tijdens de wintermercato de overstap van Beerschot naar OH Leuven, een transfer die veel stof deed opwaaien. Volgens Beerschot-voorzitter Selahattin Baki werd de club gedwongen om hun sterspeler te verkopen aan een rechtstreekse concurrent.

Baki beweerde dat er een gentlemen’s agreement was met Verlinden over een transfer naar Nürnberg, tot Leuven zich plots meldde.

Verlinden wil een maand later zijn kant van het verhaal delen. "Ik was eigenlijk niet bezig met een transfer tot een week voor het sluiten van de mercato", vertelt hij in HLN. "Op dat moment communiceerde het management van Beerschot dat ze tóch openstonden voor een transfer."

Volgens de club kwam dat initiatief echter niet van hen. "Dat klopt niet", weerlegt Verlinden. "De betrokkenen weten goed genoeg wat ze wel en niet hebben gedaan."

De aanvaller bevestigt dat Nürnberg en Beerschot een akkoord hadden, maar hij was er persoonlijk nog niet uit met de Duitse club. "Toen kwamen OHL en Gyorgy (Csepregi, technisch directeur van OHL, red.) in beeld. Dat voelde meteen juist." Verlinden kent Csepregi al sinds zijn jeugd en werkte ook met hem samen bij Beerschot. "Hij is als een voetbalvader voor mij", zegt hij.

Bij Beerschot werd vooral de timing van zijn vertrek zwaar op de korrel genomen. In volle degradatiestrijd een sterspeler verliezen was een bittere pil. Baki reageerde scherp: "Voetballers vertrekken in deze situatie, maar mannen blijven." Verlinden haalt de schouders op bij die uitspraak. "Als hij dat vindt, moet hij eens goed in z'n telefoon kijken en lezen wat hij gezegd heeft."

De ex-Beerschot-aanvoerder voelt zich niet persoonlijk geraakt door de kritiek. "Mijn ouders, mijn makelaar en ik kennen de waarheid. Ik heb die mens (Baki, red.) zelfs nooit ontmoet. Hij zei dat ‘zijn paars hart bloedde’, maar hij is nooit op de club geweest. Speciaal allemaal."