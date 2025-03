Vincent Kompany krijgt heel goed nieuws te horen bij Bayern München

Goed nieuws voor Vincent Kompany en Bayern München. Joshua Kimmich zou op het punt staan om zijn contract te verlengen bij Bayern.

Joshua Kimmich lijkt definitief bij Bayern te blijven. Volgens Sky Sport is er een volledige mondelinge overeenkomst bereikt.

Het zou gaan om een verlenging tot 2029. Heel het bestuur van Bayern zou akkoord zijn gegaan hiermee.

Het contract zou deze week moeten worden ondertekend. De officiële aankondiging zal dus zeer binnenkort plaatsvinden. De laatste administratieve formaliteiten zouden momenteel in behandeling zijn.

Terwijl er sprake was van interesse van PSG, was de Duitser erop gebrand om te verlengen. "Ik heb niet het gevoel dat ik gulzig ben. Het gaat er niet om de club ook maar een euro af te troggelen. Max (Eberl) weet dat. We hebben zeer goede gesprekken. Ik merk ook dat Max heel eerlijk is en dat waardeer ik echt", legde de speler uit.

"De beslissing zal zeker genomen worden voor de internationale pauze, op zijn laatst", kondigde de middenvelder aan na de overwinning van Bayern in de Champions League tegen Bayer Leverkusen.