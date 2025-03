Voormalig Anderlecht-talent verklaart waarom zijn doorbraak zo lang op zich liet wachten: "Wanneer ik terugkwam, was er voor mij geen plek meer in het team"

Het is het seizoen van de definitieve doorbraak van Antoine Colassin. Ondanks zijn goede start bij Anderlecht 5 jaar geleden, duurde het even voor de jonge aanvaller zich heeft kunnen bewijzen als basispion in de eerste klasse. Colassin doet uit de doeken waarom het zo lang heeft moeten duren.

Het begon allemaal zo mooi voor Antoine Colassin. Op 19 januari 2020 mocht de op dat moment 18-jarige Colassin zijn eerste keer voor Anderlecht spelen, tegen Club Brugge nota bene. Als klap op de vuurpijl wist Colassin ook nog te scoren in die wedstrijd.

Geblesseerd spelen

"Die datum zal voor altijd in mijn geheugen gegrift staan", vertelt Colassin bij RTBF. Na zijn doelpunt tegen Brugge zou de jonge Belg er nog twee maken in drie wedstrijden. Maar daarna ging het bergaf met zijn carrière.

"Ik speelde geblesseerd en forceerde mezelf in die volgende wedstrijden. Dat is normaal: je krijgt je kans, je wilt die grijpen, je wilt jezelf laten zien", aldus Colassin.

Vervangen

Colassin moest zich aan zijn geblesseerde enkel laten opereren en ging een lange herstelperiode tegemoet. "Achteraf gezien zou ik het waarschijnlijk anders doen. Na de operatie was er covid, werd de behandeling vertraagd en duurde mijn revalidatie langer", vertelt hij.

"Wanneer ik terugkwam, waren er andere aanvallers en was er voor mij geen plaats meer in het team. Dat is hoe voetbal op topniveau in elkaar zit."

Naar beneden

Na uitleenbeurten aan Zulte Waregem en Heerenveen werd Colassin nog een tijdje geposteerd bij de Futures in tweede klasse. Nu is hij bij Beerschot bezig aan een sterk seizoen, waar hij een van de weinige lichtpuntjes is voor de degradatiekandidaat.

"Ik weet niet wat mijn toekomst brengt, maar mijn prioriteit op dit moment is Beerschot redden. Ik heb tweede klasse meegemaakt met de U21 van Anderlecht, ik wil niet meer terug naar beneden."