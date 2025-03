🎥 Lierse voert de druk op: voormalige pion van Anderlecht bezorgt RSCA Futures weer pijnlijke nederlaag

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

De RSCA Futures hebben het onderspit gedolven tegen Lierse (3-1). De thuisploeg had in de eerste helft de wedstrijd al helemaal gecontroleerd.

Na de 2-4 nederlaag tegen RFC Luik wilden de RSCA Futures zich herpakken tegen Lierse. Een lastige uitmatch tegen het eerste team buiten de top 6. Amper zeven minuten in de wedstrijd opende Lierse de score via Niklo Dailly.

De U23 van paars-wit had moeite om in het spel te komen en had een half uur nodig om echt op gang te komen. Maar de thuisploeg liet hen niet terugkomen en verdubbelde de voorsprong met een doelpunt van Wout De Buyser net voor de rust (38', 2-0).

RSCA Futures reageerden te laat

Ondanks waarschijnlijk een pittige speech van coach Jelle Coen, begonnen de bezoekers toch al wat beter aan de tweede helft. Enzo Sternal verkleinde de achterstand al snel na de rust (46', 2-1).

Maar Lierse wou de controle over de match niet verliezen: drie minuten kon Niklo Dailly er 3-1 van maken.

FT | Lierse pakt de 3️⃣ punten en hoe! 💥👏 #LIEAND pic.twitter.com/rmfwm26TOL — DAZN België (@DAZN_BEFR) 8 maart 2025

De RSCA Futures lijden hun tweede opeenvolgende nederlaag, de overwinning tegen Lommel lijkt al ver weg. De U23 van Anderlecht blijft twaalfde in 1B. Aan de andere kant komt Lierse op drie punten van de zesde plaats waar Club NXT staat.