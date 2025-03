"Hallucinant en absurd, en competitievervalsing": analisten zijn furieus over beslissing rond competitieformat

Het nieuwe competitieformat vanaf het seizoen 2026-2027 wordt er eentje met achttien ploegen op het hoogste niveau. Maar het probleem van het nieuwe format lijkt de competitie in de Challenger Pro League te worden. Dat lijkt andermaal een kerkhof zonder weerga te gaan worden.

Zeker de vier gegarandeerde zitjes voor de beloftenploegen in de Challenger Pro League kan er bij de analisten niet in. "Het is waanzin", opende Evert Winkelmans de debatten in MidMid. "Voor mij gaat dat tegen elke sportieve logica in."

Schandalig en absurd

"Dat je voor een bepaald type club een quota gaat gebruiken en voor een ander type clubs niet? Je gaat een onderscheid maken tussen clubs. Dat is schandalig en absurd."

In een bepaald scenario kan de vijfdelaatste in de Challenger Pro League zakken: "In mogelijks een competitie van veertien ploegen. Het is hallucinant", ging Sam Kerkhofs ook in op de zaak.

Competitievervalsing

"Het is een totale vervalsing van tweede klasse, waar je ook nog eens de twee topploegen weghaalt. Het niveau is al enorm gezakt en het gaat niet beter. En dat er een beslissing is gemaakt voor dit seizoen? Dat kan helemaal niet."

"Dat Jong Genk niet kan degraderen? Dat ze eventueel niemand laten degraderen, dat zou ik nog kunnen verstaan." Slotsom: het is competitievervalsing voor zowel Kerkhofs als Winkelmans. Afwachten dus ...