Kapitein van JPL-club is duidelijk klaar voor een stap hogerop: "Het is moeilijk om vier jaar bij een club te zijn als je weet dat je potentieel hoger ligt"

Adem Zorgane vertelt onder meer over zijn relatie met zijn trainer Rik De Mil. De speler van Charleroi heeft ook grote ambities en hoopt binnenkort op een nog hoger niveau te kunnen spelen.

De kapitein van Charleroi, Adem Zorgane, heeft geen enkele wedstrijd van de Zebra's gemist sinds het begin van het seizoen en heeft bijna 100% speeltijd. Dit door vertrouwen dat hij te danken heeft aan zijn coach, Rik De Mil: "Wat zijn de richtlijnen die de coach mij geeft op het veld, maar ook daarbuiten, zodat ik mijn rol als kapitein zo goed mogelijk kan vervullen? Hij geeft me geen technische of tactische richtlijnen. Soms wat kleine herinneringen."

"Hij heeft me verteld dat ik snel begrijp wanneer hij iets uitlegt. Of het nu theoretisch is of op het veld, ik begrijp snel", legt de speler uit tegenover DAZN.

Een coach die ook op psychologisch vlak goed werk levert: "Maar hij is er altijd voor mij geweest. Hij weet dat ik hier al vier jaar ben, en het is moeilijk om zo lang bij een club te blijven als je verder wilt en weet dat je potentieel hoger is.

"Hij heeft me dus geholpen op dit gebied", benadrukt de Algerijn. "Hij zei tegen me: 'Je bent er dit jaar, ik heb je nodig. Je moet er mentaal zijn, je moet anderen aansporen om tijdens trainingen of wedstrijden voluit te gaan. Je moet er altijd zijn voor anderen en anderen zullen er altijd voor jou zijn. Omdat je belangrijk bent voor het team en als je een goede indruk achterlaat, zullen anderen jou volgen'."

Maar gebeurt het vaak dat hij dit soort gesprekken heeft? "We hebben vaak discussies als hij merkt dat ik er mentaal niet goed bij zit", aldus Zorgane. "Dan praten we daarover. Hij begrijpt me eigenlijk wel, je kunt aan mijn gezicht zien of het goed met me gaat of niet."