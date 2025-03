Miron Muslic wil nog iets straffer presteren in Engeland dan Europees halen met Cercle

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Miron Muslic is tegenwoordig coach bij Plymouth Argyle FC in Engeland. Daar moet hij nog serieus tegen de degradatie vechten.

Miron Muslic werd begin december ontslagen bij Cercle Brugge. Hij bezorgde de Vereniging een bijzonder mooie tijd en kon Cercle mee naar Europees voetbal leiden.

Half januari tekende hij een contract bij Plymouth Argyle in Engeland. Momenteel staat de club voorlaatste in de Championship, net onder Luton Town.

In de competitie loopt het dus niet goed, maar de troepen van Muslic konden al wel serieus verrassend oor Liverpool uit te schakelen in de FA Cup. Nadien knikkerde Manchester City hen er wel uit.

Hij houdt van Mourinho, maar naast al deze topcoaches staan doet toch wel wat met Muslic. "Dat klopt, maar anderzijds mag je alle trainers noemen, van Arne Slot, over Jurgen Klopp tot Diego Simeone... Dat zijn allemaal toptrainers, de crême de la crême. Maar Guardiola staat daar nog een trapje boven. Het was echt een eer om tegen hem te spelen", zei hij bij Het Nieuwsblad.

Maar Muslic gaat zich vooral op zijn eigen club moeten focussen. Er komen nog genoeg wedstrijden aan om een degradatie te voorkomen, wat volgens Muslic al een grotere prestatie zou zijn dan Europees halen met Cercle.

"Honderd procent. Europees halen met Cercle was historisch, maar hier is de competitie nog zoveel competitiever en ligt alles nog dichter bij elkaar. Het behoud verzekeren zou zeker niet onderdoen voor wat we met Cercle gepresteerd hebben", besluit hij.